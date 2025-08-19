I ngjashëm me formatin më të dashur për publikun, ky do të jetë emisioni i ri i Arbana Osmanit
Moderatorja e njohur Arbana Osmani do të nisë në shtator një emision të ri në kanalin e saj në YouTube. Programi do të ketë ngjashmëri me formatin e dashur për publikun “Dua të të bëj të lumtur” dhe do të sjellë histori emocionale e njerëzore.
Lajmi u bë i ditur nga Elton Tozaj në një intervistë për Vip Magazine, ku u theksua se Osmani synon të sjellë një projekt të afërt me publikun, të përshtatur posaçërisht për platformat digjitale.
Ky është rikthimi i saj në YouTube, pas përfundimit të sezonit të parë të “Mirëmbrëma yje”, një format që u prit mjaft mirë nga ndjekësit e saj online.
Arbana Osmani përmendet shpesh për rikthimin e saj në drejtimin e Big Brother, por duket se edhe këtë vit nuk do të jetë pjesë e Top Channel, duke zgjedhur të fokusohet tek projektet personale.