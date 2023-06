Gazetari zbulon shifrat marramendëse që kërkon Luizi për një koncert: Shifrat për ta paguar janë...

Teksa ishte i ftuar për një intervistë në “News 24”, gazetari i njohur Bledi Mane tregoi projektet e tij të verës. Ai ka planifikuar një projekt artistik muzikor, që do të mbajë tour në disa qytetete të Shqipërisë.

Maestro, Armaldo Kllogjeri do të jetë pjesë e këtij projekti por jo Luiz Ejlli, pasi shifrat që ai kërkon janë tepër të larta.

“Është një festival artistik i cili do të ketë një tur në disa qytete të Shqipërisë me qëllim që edhe këto qytete të jenë aktive gjatë verës. Maestro do të jetë pjesë e këtij turi por Luizi jo, pasi shifrat për ta paguar janë 20 mijë euro e lart. Ish banorët janë të fokusuar vetëm për të rritur “K-të”, në një kohë kur instagrami im është sulmuar 3 herë nga cerrat e Luizit”- tha Bledi Mane.

“Ishin kolegët e mi ata që më nxitën të bëhem pjesë duke u bazuar dhe në eksperiencë time në burg dhe televizion. Kur hyra kisha plane por kur mbyll derën e asaj shtëpie çdo gjë nuk është ashtu si pret ti të jenë.

Unë gjeta Oltën, Luizin, Maestron dhe Kristin që kuptoheshin vetëm me sy, gjeta dhe vajza që ishin duke fjetur gjumë si përshembull ajo vajza nga Kosova se i kam harruar dhe emrin”- tha Bledi duke ironizuar Nitën.