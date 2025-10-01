LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një beteje të gjatë me sëmundjen Lyme

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 17:35
Showbiz

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

Modelja 28-vjeçare, Bella Hadid, ndau së fundmi me ndjekësit e saj një moment emocional dhe personal, duke rrëfyer për një cikël trajtimi që ndoqi për të luftuar sëmundjen Lyme, një gjendje e vështirë shëndetësore që e ka shoqëruar prej më shumë se një dekade.

E diagnostikuar më shumë se dhjetë vite më parë, Bella ka kaluar periudha të vështira mes trajtimeve intensive dhe simptomave që shpesh e kanë detyruar të tërhiqet nga angazhimet e saj profesionale.

Pas mungesës së saj në Javën e Modës në Nju Jork, Bella Hadid bëri një rikthim të jastëzakonshëm, duke marrë pjesë në sfilatën e Saint Laurent për koleksionin Pranverë/Verë 2026.

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

Për daljen e saj në pasarelë, modelja kishte veshur një mantel voluminoz ngjyrë ari, me supe të gjera dhe një rrip të trashë në bel. Veshja u kombinua me çorape të zeza, këpucë të zeza të stilit kitten heels, syze dielli ngjyrë kafe dhe veshë të mëdhenj me gurë tërheqës. Flokët i kishte të kapura thjesht në një topuz, duke lënë mantelin të jetë në qendër të vëmendjes.

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

Por ajo që e bëri rikthimin e saj akoma më spektakolar ishte vendi i sfilatës, ajo u mbajt në bazën e Kullës Eifel, ndërsa struktura ikonike ndriçonte sfondin e pasarelës gjatë gjithë shfaqjes, duke krijuar një atmosferë mahnitëse për të gjithë të pranishmit.

Më 17 shtator, Bella ndau një karusel fotografish në Instagram, ku në disa prej tyre shfaqej e shtrirë në një shtrat spitali, e lidhur me serum. Në përshkrimin që shoqëronte postimin, shkroi thjesht: “Më vjen keq që gjithmonë zhdukem, ju dua shumë.”

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

FOTO / Modelja Bella Hadid i rikthehet fuqishëm pasarelave pas një

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion