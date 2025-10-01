Izraeli jep paralajmërimin e fundit për banorët e Gazës: Largohuni menjëherë ose do të quheni “terroristë”
Ministri izraelit i Mbrojtjesi, Israel Katz, dha sot paralajmërimin e fundit për banorët e Gazës, duke u bërë thirrje të largohen drejt jugut, përndryshe do të “trajtohen si terroristë”.
“Është mundësia e fundit për banorët e Gazës që duan të zhvendosen drejt jugut dhe të lënë terroristët e Hamasit të izoluar në qytetin e Gazës,” deklaroi Israel Katz në një njoftim të transmetuar nga mediat izraelite, teksa ushtria izraelite po intensifikon operacionet e saj atje.
Sipas Katz, kushdo që mbetet në Gaza do të konsiderohet mbështetës i terrorizmit.
“Kushdo që mbetet në Gaza do të konsiderohet si terrorist dhe mbështetës i terrorizmit,” shtoi ai.