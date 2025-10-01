Tronditet Mynihu/ Shtëpia merr flakë, një i vdekur dhe dyshime për eksplozivë
Një zjarr në një shtëpi të izoluar në veri të Mynihut ka shkaktuar një operacion të madh emergjence të mërkurën. Policia dhe zjarrfikësit gjermanë bllokuan rrugët dhe u kërkuan banorëve të shmangnin zonën e Lerchenau.
Sipas gazetës gjermane Bild, një burrë dyshohet se i vuri flakën shtëpisë së prindërve të tij, e mbushi me eksplozivë dhe më pas ia mori jetën vetes. Hetuesit zbuluan një trup të pajetë dhe një person tjetër të plagosur brenda shtëpisë.
Fillimisht pati raportime edhe për të shtëna me armë zjarri, të cilat policia nuk i konfirmoi menjëherë. Megjithatë, autoritetet më vonë bënë të ditur se një person ishte gjetur me plagë nga armët e zjarrit.
Policia njoftoi se viktima kishte një çantë shpine, çka ngjalli dyshime për praninë e eksplozivëve, dhe për këtë arsye një ekip çaktivizimi bombe u vendos në vendngjarje.
Hetimet po vazhdojnë dhe autoritetet thanë se po shqyrtojnë edhe lidhjet e mundshme me pjesë të tjera të qytetit, përfshirë terrenin e festivalit Theresienwiese, ku zhvillohet Oktoberfesti. Për këtë arsye, hapja e terrenit të festivalit u vonua.
Megjithatë, zëdhënësi i policisë, Thomas Schelshorn, theksoi se nuk ka “asnjë rrezik aktual për publikun” dhe se ngjarja nuk ka “asnjë lidhje me Oktoberfestin”.