FOTO/ “Luftë” për krisjen e miqësisë mes dy këngëtareve, fansat e Egli Takos kërcënojnë dhe ofendojnë rëndë Fifin
Këngëtarja e njohur shqiptare, Fifi dhe këngëtarja Egli Tako, i kanë prishur prej kohësh raportet mes tyre, edhe pse fillimisht me publikimin e një projekti të përbashkët, u duk se ishin mikesha të afërta.
Fifi së fundmi ka reaguar publikisht ndaj një ndjekëseje që i kishte dërguar mesazhe fyese dhe banale në rrjete sociale, në lidhje me raportin e saj me Eglin.
Në një postim në “Instagram Story”, ajo publikoi screenshot-in e bisedës, ku gjuhës së rëndë të ndjekëses iu përgjigj me ironi, duke e quajtur “klienti i radhës të një kompanie pelenash”.
Ky reagim i artistes vjen vetëm disa ditë pas raportimeve se marrëdhënia e saj me Eglin është krisur, pasi të dyja kanë hequr njëra-tjetren nga Instagrami dhe duket se kanë ndërprerë çdo kontakt.