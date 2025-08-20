Dy viktima të tjera dhe tetë raste të reja, Italia është vendi më i prekur nga ethet e Nilit Perëndimor me 80% të infektuarëve evropianë
Italia është vendi evropian më i goditur nga virusi i Nilit Perëndimor, me 274 raste të konfirmuara që nga fillimi i sezonit, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga ECDC, Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve.
Kjo përfaqëson më shumë se 80% të 335 infeksioneve të regjistruara në tetë vende të BE-së, me 19 vdekje në total. Ekspertët paralajmërojnë se infeksionet do të rriten në javët e ardhshme, me një kulm që pritet midis fundit të gushtit dhe shtatorit .
Në Lazio, 2 vdekje dhe 8 raste të reja – Dy vdekje të tjera nga virusi i Nilit Perëndimor janë raportuar në Rajonin e Lazios. Një burrë 84-vjeçar, banor i Latinës, vdiq në Spitalin Santa Maria Goretti. Pacienti vuante nga leuçemia limfocitike dhe testet pas vdekjes konfirmuan se ai rezultoi pozitiv për virusin. Viktima tjetër është një grua 87-vjeçare nga Cassino me probleme të shumta mjekësore, e cila mbërriti në urgjencë më 17 gusht dhe vdiq mbrëmë. Kjo e çon numrin e përgjithshëm të vdekjeve nga virusi i Nilit Perëndimor në rajon në dymbëdhjetë. Testet kanë konfirmuar gjithashtu tetë raste të reja në Lazio.
Për herë të parë, virusi i Nilit Perëndimor është zbuluar edhe në provincat italiane të Latinës dhe Frosinones, vëren ECDC, një shenjë e një përhapjeje drejt zonave të reja. Në nivel kontinental, pas Italisë, vendet më të prekura janë Greqia (35 raste), Serbia (9), Franca (7), Rumania (6), Hungaria (2), Bullgaria (1) dhe Spanja (1). Raporti i ECDC nënvizon se ndryshimi i klimës , me vera më të gjata dhe dimra më të butë, po favorizon sezone transmetimi më intensive dhe të zgjatura.
Dhe ndërsa rastet e virusit të Nilit Perëndimor kanë parë numrin më të lartë të rasteve në Evropë në tre vitet e fundit, viti 2025 shënon gjithashtu një rekord për infeksionet me chikungunya, me 27 shpërthime në Evropë, përfshirë 111 raste në Francë dhe 7 në Itali.
“Evropa po hyn në një fazë të re, në të cilën transmetimi i sëmundjeve të transmetuara nga mushkonjat bëhet normë”, paralajmëroi drejtoresha e ECDC-së, Pamela Rendi-ëagner.
Agjencia ka publikuar udhëzime të reja për të forcuar mbikëqyrjen dhe kontrollin e vektorëve, duke i nxitur qytetarët dhe autoritetet shëndetësore të intensifikojnë masat parandaluese. ECDC rekomandon, në veçanti, që njerëzit në zonat e prekura – veçanërisht fëmijët, të moshuarit dhe individët vulnerabël – të mbrohen nga pickimet e mushkonjave duke përdorur repelentë, duke veshur rroba të gjera dhe duke instaluar rrjeta kundër mushkonjave.
Ajo vëren se nuk ka vaksina të disponueshme për njerëzit për Nilin Perëndimor, ndërsa po zhvillohen vaksina të reja për chikungunya.