Zhdukja e ish-zvdrejtorit të AKSH-it Daniel Shima, reagon policia! Ja çfarë dihet deri më tani
Policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht në lidhje me zhdukjen e sh-Zv/ Drejtori i Përgjithshëm i AKSHI-t, Daniel Shima..Policia bën me dije se ka qenë nëna e Daniel Shimës që ka denoncuar në Komisariatin e Policisë Nr. 1, se ka humbur kontaktet me djalin e saj.
Në njoftim policia nuk jep detaje për pistat e hetimit që po kryen për rastin e Shimës.
“Më datë 20.08.2025, rreth orës 17:00, në Komisariatin e Policisë Nr. 1 është paraqitur shtetasja M. Sh., e cila ka kallëzuar se ditën e sotme ka humbur kontaktet me djalin e saj, shtetasin D. Sh., 34 vjeç. Shërbimet e Policisë po punojnë për sqarimin e rrethanave të rastit dhe për gjetjen e tij”, njoftoi policia.
Kujtojmë që më parë u raportua nga mediat se policia po heton në dy pista: pengmarrjen ose një inskenim të mundshëm të zhdukjes.