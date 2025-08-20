Personat që hanë këtë lloj ushqimi, kanë rrezik më të ulët për sëmundjen e veshkave
Një dietë e pasur me mikroorganizma të gjallë mund të ulë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të sëmundjes kronike të veshkave, sugjeron një studim i fundit i kryer nga ekspertët kinezë. Sëmundja kronike e veshkave prek rreth 10% të popullsisë së rritur globalisht dhe shkakton 1.2 milion vdekje çdo vit.
Në Shtetet e Bashkuara, kjo gjendje prek mbi 35 milion amerikanë, dhe parashikohet të bëhet shkaku i pestë më i zakonshëm i vdekjeve deri në vitin 2040.
Studimi, botuar në revistën Renal Failure, analizoi të dhëna nga mbi 12,000 të rritur amerikanë gjatë një periudhe 15-vjeçare dhe kategorizoi ushqimet me mikroorganizma të gjallë sipas përqindjes së tyre: të ulët, të moderuar dhe të lartë. Ushqimet me nivel të lartë mikroorganizmash përfshijnë produkte të fermentuara si kos, turshi dhe produkte të tjera të ngjashme.
Rezultatet treguan se pjesëmarrësit që konsumonin sasi të larta të mikroorganizmave të gjallë kishin një rrezik të ndjeshëm më të ulët për të zhvilluar sëmundje kronike të veshkave, ndërsa një konsum mesatar deri i lartë gjithashtu dha rezultate të mira.
“Ky është studimi i parë i madh popullor në SHBA që demonstron se dieta me mikroorganizma të gjallë, dhe jo thjesht probiotikët specifikë, lidhet me një incidencë më të ulët të sëmundjes kronike të veshkave,” tha ekipi i studiuesve.
Studiuesit sugjerojnë se një dietë e pasur me mikroorganizma të gjallë mund të përfaqësojë një strategji të re ushqimore për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjes kronike të veshkave.