Foto/ Kapet mat Al Pacino! 85-vjeçari puth gazetaren e re në mes të Romës

Legjenda 85-vjeçare e kinemasë, Al Pacino, u fotografua duke darkuar me miqtë në restorantin e famshëm Il Bolognese në Piazza del Popolo të hënën, më 30 qershor, i veshur me të zeza dhe me një kapele bejsbolli, në mënyrë që të mos vihej re.

Megjithatë, ai nuk ia doli, pasi paparacët e njohën dhe madje regjistruan momentin kur gazetari iu afrua dhe i dha një puthje në faqe, të cilën Al Pacino e ktheu me një përqafim të ngrohtë. Në pamje të tjera, gazetari shihet duke dëgjuar me vëmendje yllin e “Scarface”, ndërsa në një foto tjetër shihet duke pirë një cigare. Aktori është në Romë duke xhiruar filmin e tij të ri “Maserati: The Brothers”, i cili do të dalë në tetor.

Caterina Di Terlizzi, e cila e përshkruan veten në LinkedIn si një “udhëtare botërore me bazë në Itali”, punon si gazetare e pavarur për NBC News. Mosha e saj e saktë nuk është zbuluar, megjithëse thuhet se ajo përfundoi stazhin e saj në komunikim dhe media në vitin 2020 dhe mori diplomën master nga Universiteti LUISS Guido Carli në vitin 2023.

Ndërkohë kujtojmë se Al Pacino priti në jetë djalin e tij, Roman, me 31-vjeçaren Noor Alfala në qershor 2023. Edhe pse ajo kërkoi kujdestari të plotë në shtator, një përfaqësues i Al Pacino konfirmoi në atë kohë se çifti “janë ende bashkë” dhe se kishin arritur marrëveshje për kujdesin e fëmijës së tyre.