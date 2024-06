Çfarë ndodhi papritur? Luiz Ejlli ndalohet nga policia? Këngëtari publikon foton

Luiz Ejlli ka postuar kohe me pare nje foto me automjetin e policise, dhe mesa duket ngjarjet me forcat e rendit e shoqerojne here pas here.

Përmes një “Insta-story” këngëtari ka postuar një fotografi me një efektiv të rrugores me mbishkrimin:

“Na marrshin të ligat ata që thonë që ne bëjmë rrëmujë në trafik, edhe Norvegjia na e ka zili”, shkruan Ejlli teksa e shoqëron me një emoji.

Mesa duket mjeti i kengetarit eshte raportuar per ndonje problematike ne qarkullim por policia e ka verifikuar rastin dhe palet jane ndare te buzeqeshur.