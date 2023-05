“Çfarë mendimi ke për Efin?”/ Antoneta u përgjigjet fansave: Nuk kam...

Ish-banorja e “Big Brother VIP 2”, Antoneta Koçi, ka bërë së fundmi një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e saj në “Instagram”.

Edhe pse reality show ka përfunduar, fansat janë mjaft kuriozë që të dinë se çfarë marrëdhënie ka ajo me ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

“Çfarë mendimi ke për Efin, duke qenë se e ke takuar dhe nga afër?”, i shkruan një ndjekës.

Antoneta e ka postuar në “Instastory” këtë pyetje dhe i është përgjigjur:

“Nuk kam qëndruar aq shumë me të sa për të krijuar një mendim që mund ta ndaj me ju”, duke e shoqëruar dhe me një emoji zemre të bardhë.