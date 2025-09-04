LEXO PA REKLAMA!

Familja Idrizi në zi, humbin një nga anëtarët! Këngëtari Bardhi ndan foton e trishtë!

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 18:35
Showbiz

Familja Idrizi në zi, humbin një nga anëtarët!

Sot, familja e këngëtarit të njohur Bardhi përjeton një humbje të dhimbshme. Artisti ka ndarë me ndjekësit e tij një lajm që e ka prekur thellë: ndarja nga jeta e gjyshes së tij të dashur.

Familja Idrizi në zi, humbin një nga anëtarët!

Përmes një postimi të thjeshtë, por të mbushur me emocione në rrjetin social Instagram, Bardhi ka publikuar një fotografi nga varrezat, ku shfaqet momenti i fundit i lamtumirës, duke e shoqëruar me disa fjalë të ndjera.

“Lamtumirë gjyshe”. Ky përshkrim i shkurtër, por i fuqishëm, tregon lidhjen e ngushtë që këngëtari ka pasur gjithmonë me gjyshen e tij.

