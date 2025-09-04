Nën vëzhgim online prej kohësh, si ranë autoritetet italiane në gjurmët e 44-vjeçarit shqiptar! dhëtimi në Vlorë solli fundin e arratisë...
Pas pesë vitesh në arrati dhe me identitete të rreme, statusi i të arratisurit të një shtetasi 44-vjeçar shqiptar ka marrë fund. Ai u arrestua në portin e Brindisit nga Policia Kufitare Italiane. Ai ishte subjekt i një urdhër-arresti për ekzekutimin e një dënimi të lëshuar nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm në Gjykatën e Apelit të Perugias për krime të kryera midis viteve 2011 dhe 2017 në qytete të ndryshme italiane.
Akuzat kundër tij përfshijnë posedim të paligjshëm të armëve, vjedhje të rënduar dhe shkelje të ligjit për drogën. Incidentet ndodhën në Irsinia, Gravina di Puglia dhe Sant’Elpidio a Mare. Që nga viti 2020, individi ishte zyrtarisht në kërkim: për t’iu shmangur kontrolleve të sigurisë, ai kishte përdorur dokumente të falsifikuara dhe kishte ndryshuar identitetin e tij disa herë. Arrestimi i tij ndodhi gjatë kontrolleve të pasagjerëve në anijen European Star, që mbërrinte nga Vlora, Shqipëri. Falë një verifikimi të dokumenteve të paraqitura dhe bazave të të dhënave kombëtare dhe ndërkombëtare, u bë e mundur identifikimi i tij me siguri.
Operacioni është rezultat i një hetimi të gjatë dhe të imët të kryer nga Zyra SDI e Prokurorisë së Përgjithshme të Perugias në bashkëpunim me agjencitë e zbatimit të ligjit dhe organizatat ndërkombëtare të bashkëpunimit gjyqësor. Autoritetet përdorën të dhëna biometrike, raportet e Interpolit dhe gjurmimin dixhital për të monitoruar lëvizjet e të arratisurit nëpër vende të ndryshme evropiane. Hetimi zbuloi një rrjet udhëtimesh midis Holandës dhe Mbretërisë së Bashkuar, me qëndrime në periferi të Amsterdamit dhe Londrës. Ndërsa ishte në arrati, burri kishte mbajtur gjithashtu kontakte me një shtetas italian që jetonte në Gjermani, i cili gjithashtu kishte një precedent penal.
Një informacion i rëndësishëm doli nga analiza e gjurmëve në internet, të cilat lejuan që qëndrimi i fundit i të kërkuarit të gjendej në Vlorë. Prej andej, ai kishte planifikuar udhëtimin e tij për në Itali, pa e ditur se autoritetet ishin gati ta kapnin.
Pas zbarkimit, pajisja e sigurisë konfirmoi identitetin e tij. Burri u arrestua dhe u transferua në burgun e Brindisit, ku do të vuajë dënimin e mbetur prej disa vitesh burg.