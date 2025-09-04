LEXO PA REKLAMA!

Kërcënoi se do të hidhte në erë një ndërtesë me bombola gazi, arrestohet shqiptari në Siçili! Dyshohet se...

Lajmifundit / 4 Shtator 2025, 18:16
Bota

Një ngjarje jo e zakonshme dhe që ka shkaktuar tension është regjistruar ditën e sotme në Acate të Siçilisë. Një shtetas shqiptar i dyshuar me probleme të shëndetit mendor ka kërcënuar se do të hidhte në erë një ndërtesë më bombola gazi. 

Pas lajmërimeve për situatën, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë.

Sipas mediave vendase, u deshën gjashtë oficerë të karabinierëve për ta neutralizuar shqiptarin.

Me pas ai është dërguar për një trajtim të specializuar mjekësor (TSO) në një qendër shëndetësore aty pranë. Në vendin e ngjarjes u mblodhën edhe një turmë kalimtarësh të cilët ishin dëshmitarë të skenës. Fatmirësisht nga ngjarja nuk ka pasur të lënduar. 

