Egli largohet nga intervista në "BB Radio" prej sjelljes së Gjestit? Çfarë ndodhi mes tyre?

Banorët e shtëpisë janë ndarë në tre grupe me të ftuar dhe me moderatorë ku me intervistat e tyre të zhvilluara për rreth 60 minuta nuk duhen humbur.

Në pjesën e dytë moderatorë kanë qenë Gjesti dhe Lorendana ndërsa të ftuar kanë qenë Gerta dhe Egli. Emisioni nisi ndryshe, me komplimenta ndaj njëri-tjetrit, Gjesti dhe Loredana, duke u cilësuar si shokë brenda shtëpisë dhe madje banori pohoi se ajo kishte buzëqeshjen më të bukur dhe se e donte shumë.

Më pas vëmendja shkoi tek Gerta, e cila u pyet se si ndihej në këtë javë që ndodhet në nominim kokë më kokë për finale me Rozana Radin. Dhe gjithashtu nëse e sheh veten si finalistja e parë e edicionit.

Përgjigja e saj ishte: Këtë nuk e them dot… unë e shikoj veten përpara Rozanës. Për të gjithë atë çka kam dhënë në shtëpi. Si një lojtare pak ngacmuese, por kam qenë e drejtë, nuk kam bërë skema. E mirë e keqe, me gjithë situatat e mia, ku jam sulmuar shumë dhe nga banorët e shtëpisë… Më kanë sulmuar për profesionin, ka qenë Rozana. Më kanë sulmuar tek familja, sërish Rozana kjo… më bënte presion.

Biseda ka vijuar më pas tek Egli, e cila është pyetur nëse ka patur një strategji në lojën e saj. Banorja është shprehur se: Biseda ime e parë, ka qenë nga frika për të hyrë… Se e kam marrë ftesën dhe në vite të tjera. Këtë vit kisha një thirrje, thashë pse jo, hapja derën një mundësie të re. Autoren e pyeta çfarë të bëj unë aty?!

Ajo pohoi se i është thënë që të jetë vetëvetja dhe ashtu ka vepruar. Duke nënkuptuar që nuk ka bërë asnjë lojë apo strategji. Nuk kam qenë personi që ndiqte “Big Brother” 24h.

Në atë moment, Gjesti ka ndërhyrë duke i kujtuar se i është bërë vetëm një pyetje e thjeshtë, duke treguar se Egli po zgjatej shumë me përgjigjen e saj.Banorja iu drejtua duke i thënë se ishte një moderator i pasjellshëm dhe se u ndje e ofenduar nga reagimi i tij. Kështu ajo vendosi të largohej nga intervista.

Kjo është hera e dytë që me ke ofenduar në një intervistë, me gjithë respektin për Top Albania Radio dua të largohem, sepse një herë e kam bërë gabimin… Ishte përgjigja e parë që dhashë që kur jam ulur dhe më ndërpreve pa respekt, nuk ta lejoj