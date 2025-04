Zbardhen të tjera detaje të rënda: Filipinezi e mbajti trupin e Ilaria Sulës mbi 20 orë në apartament më pas...

Gjurmë gjaku janë gjetur në apartamentin e rrugës Homs, ku është vrarë Ilaria Sula. Ato u zbuluan të mërkurën pasdite nga hetuesit e policisë shkencore, të cilët po kryenin një inspektim në vendngjarje. Një tjetër kontroll do të kryhet edhe sot, të enjten, më 3 prill.

Sipas të dhënave paraprake, e reja është goditur me thikë të paktën katër herë, duke u plagosur fatalisht në qafë. Gjaku është gjetur kryesisht në dhomën e gjumit të vrasësit. Për 23-vjeçarin po shqyrtohen rrethanat rënduese të vrasjes me paramendim dhe mizorisë.

Deri tani, ai akuzohet për vrasje dhe fshehje të trupit. Por gjithçka do të varet nga provat e mbledhura në apartamentin e lagjes "Africano", ku ai jetonte me prindërit. Hetuesit po përpiqen të gjejnë armën e përdorur për vrasjen. Një thikë e pastër është sekuestruar, por dyshohet se nuk është ajo me të cilën Mark Samson vrau ish-të dashurën e tij. Megjithatë, është gjetur edhe një tjetër thikë, mbi të cilën po kryhen ekzaminime të mëtejshme.

23-vjeçari ka deklaruar se e ka hedhur armën në një kosh mbeturinash, por ky detaj mbetet i paqartë. Trupi i viktimës u mbajt në apartament për më shumë se 20 orë. Një tjetër e dhënë tronditëse e hetimeve është fakti që vrasësi e mbajti trupin e pajetë të Ilaria Sula në shtëpi për më shumë se 20 orë përpara se ta transportonte dhe ta hidhte në një greminë.

Ky detaj u zbulua përmes një autoveloksi, i cili ka regjistruar makinën e familjes Samson pranë komunës së Polit, ku 23-vjeçari u përpoq të fshihte trupin e viktimës brenda një valixheje. Makina është filmuar rreth orës 18:00 të datës 26 mars, ndërsa Ilaria nuk ishte parë më që nga nata e kaluar. Ora e saktë e vrasjes ende nuk është përcaktuar, por dihet që 22-vjeçarja ka shkuar në shtëpinë e Mark-ut rreth orës 21:30 të natës së 25 marsit, për arsye ende të paqarta. Dyshohet se ajo është vrarë atë natë në dhomën e gjumit të Mark-ut, ku janë gjetur njollat e gjakut.

Trupi i saj është mbajtur në shtëpi të paktën deri në orën 17:00 të ditës tjetër, duke llogaritur se rruga për në vendin ku u gjet kufoma zgjat rreth një orë.