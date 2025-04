Jozi shkakton të qeshura në BB Radio: Nuk fle me Loredanën sepse…

Banorët e shtëpisë së BBVIP4 janë ndarë në tre grupe me të ftuar dhe me moderatorë ku me intervistat e tyre të zhvilluara për rreth 60 minuta nuk duhen humbur.

Në pjesën e parë moderatorë kanë qenë Laerti dhe Rozana ndërsa të ftuar kanë qenë Jozi, Aldo.

Rozana: Si i keni marrëdhëniet me Loredanën? Pse s’flini ju të dy bashkë?

Jozi: Janë dy arsye, respekti ndaj personit që i kemi dhënë premtim. E dyta e di si jam unë, e thyej kufirin. Mbajmë atë distancën brenda për arsye teknike.