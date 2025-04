E sulmoi për orientimin seksual, Bernardi publikon mesazhet me Jul Dedën!

Ish-banori i Big Brother VIP Albania, Bernard Hulme, ka ndarë publikisht një bisedë private me aktorin Jul Deda, ku ky i fundit shpreh qëndrime homofobike.

Në mesazhet e publikuara, Deda i shkruan Bernardit se nuk dëshiron që fëmijët e tij ta shohin atë në televizion, duke pretenduar se një ekspozim i tillë do t’i bënte ata homoseksualë.

Në përgjigje, Bernard përdor ironi duke e krahasuar këtë lloj logjike me racizmin, duke përmendur aktorët e njohur me ngjyrë Eddie Murphy dhe Will Smith.

Në mesazhin e fundit, Bernard i kthen përgjigje Dedës duke i thënë:

“Eh mer Jul Deda, të paktën e kuptove sa stupid tingëllon.”