Ikin deputetë me disa mandate, vijnë kryebashkiakët! Çfarë do të sjellin listat e PS dhe PD për 11 maj!

Vetëm pak orë përpara skadimit të afatit zyrtar të vendosur nga KQZ-ja për depozitimin e listave të kandidatëve, ethet në dy selitë kryesore janë shtur së tepërmi.

Siç edhe pritej, më shumë zhvillime ka pasur në radhët e koalicionit opozitar, i cili tashmë nga 26 parti, është rrudhur në 25. Kjo për shkak se partia e minoritetit maqedonas, e cila pretendonte një vend në listen e hapur të qarkut të Korçës, ka dalë nga koalicioni.

Ndërkohë jo vetëm aleatët, por edhe brenda grupit parlamentar të PD-së ka nisur tashmë largimi i atyre që nuk do të kandidohen. Në selinë e demokratëve, kryetari Berisha ka njoftuar një mbledhje kryesie dhe më pas mbledhjen e Këshillit Kombëtar që do të miratojë edhe listën përfundimtare të kandidatëve për deputetë.

Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka nisur në mesditë mbledhjet e veçanta me të gjithë drejtuesit politikë në 12 qarqet e vendit.

Zyrtarisht dihet fakti që Petro Koçi nuk do të jetë kandidat për deputet, ndërkohë që tre kryebashkiakë, i Burrelit, Tepelenës dhe Beratit kanë dhënë tashmë dorëheqjen për t’iu bashkuar listës së socialistëve. Do të jetë ora 18:00 kur Rama dhe Kryesia Socialiste do të hartojnë listën finale për ta dorëzuar në KQZ para orës 24:00.

Të 12 drejtuesit politik do të dalin një e nga një për të lexuar emrat e skuadrave të tyre në garën e 11 Majit sipas formulës, drejtuesit politik, gratë dhe të rinjtë në listën e mbyllur, ndërsa të tjerët në listën e hapur në një garë të fortë mes veti./ tch