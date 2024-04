“E ke frikë Eglën?”, Roza e pyet Heidin përpara të gjithëve, ja si përgjigjet banorja

Roza e pyet nëse ajo e mban Eglën afër se e ka frikë dhe për këtë kanë debatuar.

Roza: Po degradon dhe cudi më bën që Heidi që është goc me karakter dhe i mban qëndrim Françeskës që nga dita e parë, ndërkohë që me Eglën e shikon, e shikon dhe e mban afër.

Heidi: Sepse nuk më intereson fare sesi sillet ajo me të tjerët, siç nuk më intereson sesi sillesh ti me të tjerët dhe prap të të kem shoqe. Nuk më intereson fare si sillet ajo me të tjerët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Roza: Me ty është sjellë keq më shpesh sesa me Françeskën. Po të flas në gjuhën e lojtarës, se si Roza të vlerësoj shumë. Vallë e ke frikë Eglën?

Heidi: Nuk e kam frikë, kam shumë respekt.

Liam: Ti ke për t’i hipur asaj kalapiç. Ajo do vrasë Romeon, ti do vrasësh atë.