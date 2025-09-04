Dy festa në një ditë! Xhemi dhe Juli festojnë përvjetorët e martesës
Moderatorja e dashur për publikun, Xhemi Shehu, ka ndarë një moment të veçantë në rrjetet sociale. Në një postim në Instagram, ajo ka zbuluar se sot aktori i humorit, Jul Deda, me të cilin ajo moderon emisionin satirik “Fiks Fare”, feston 20-vjetorin e martesës.
Por, krahas këtij urimi për kolegun e saj, Xhemi ka treguar se edhe për të vetë kjo ditë është e rëndësishme, pasi shënon 15 vite martesë me bashkëshortin e saj.
“Ka 20-vjetorin e martesës sot @juldeda. Ps: Unë 15”, ka shkruar Xhemi në InstaStory, duke ndarë edhe këtë moment të veçantë për të.
Duke qenë një nga figurat më të dashura të ekranit, por njëkohësisht mjaft e rezervuar për jetën personale, ky detaj i rrallë nga jeta private e Xhemit ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët e kanë uruar për këtë përvjetor të rëndësishëm.
Xhemi është nënë e dy fëmijëve, të cilët janë fryt i dashurisë së martesës 15-vjeçare. Ajo nuk ka ndarë momente me familjen, por u desh kjo ditë që të zbulonte festën speciale që ka sot.
Nga ana tjetër, Jul Deda ka ndarë një urim për përvjetorin e 20-të me bashkëshorten. Kujtojmë se Juli është baba i dy fëmijëve, një djali dhe një vajze.