"Duhet dashuri..."/ Ledri Vula pranon lidhjen me Xhensilën? Flet troç për herë të parë

Gjatë një interviste për emisionin “Pushime on Top”, reperi Ledri Vula ka ndarë jo vetëm planet e tij të ardhshme në muzikë, por ka komentuar edhe mbi thashethemet që shpesh qarkullojnë për jetën e tij personale.

I intervistuar në kuadër të koncertit të Alban Skënderajt në Milano, Ledri është përballur me pyetje të drejtpërdrejta dhe pa filtra.

Një nga to kishte të bënte me mundësinë e një lidhjeje të mundshme me këngëtaren Xhensila Myrtezaj, për të cilën është përfolur shpesh në rrjete sociale.

“Jo, nuk funksionon kështu… Duhet të ekzistojë kimi, dashuri. Nuk mund të lidhem me dikë vetëm për ‘zhurmë mediatike’ apo për t’u dukur. Pa ndjenja, nuk shkon… nuk jemi kukulla,” u shpreh ai.