Nuk shqyejnë më dyert, ja trendi më i ri i “hajdutëve të makinave”, mënyra si ta parandaloni mashtrimin
Bandat në Evropë janë shpesh të organizuara dhe përdorin metoda të ndryshme për të vjedhur shoferët, madje herë pas here edhe vetë automjetet.
Metodat që përdorin janë përhapur dhe kanë evoluar; ato nuk kufizohen vetëm në thyerje të hyrjeve apo në përdorim të forcës.
Vjedhjet e makinave janë një fenomen që rritet me ritme të shpejta në shumë shtete evropiane, dhe autoritetet paralajmërojnë shoferët që të jenë të vëmendshëm.
Një nga taktikat më të fundit dhe më të përhapura, e regjistruar në disa vende evropiane, është vendosja e kartëmonedhave — zakonisht 50 euro — mbi xhamin e përparmë të makinave.
Qëllimi i kësaj taktike është të tërheqë vëmendjen e shoferit, ta nxjerrë nga automjeti për të kontrolluar se çfarë ka ndodhur ose për të marrë kartëmonedhën, duke krijuar kështu rastin ideal për sulm.
Reagimi i shoferit në këtë rast mund të rezultojë fatal. Ndërsa drejtuesi është i shpërqendruar, hajdutët mund të marrin sende me vlerë nga brenda makinës ose, në raste më ekstreme, të hipin vetë në automjet dhe të largohen brenda disa sekondash me makinën si plaçkë.
Si në rastet e tjera të shpërqendrimit të shoferit, edhe këtu mjaftojnë disa sekonda që grabitësit të “godasin” dhe të largohen para se të vihen re. Edhe nëse dikush kupton se kartëmonedhat janë të rreme, kjo shpesh nuk mjafton për të parandaluar ngjarjen.
Kjo praktikë është përhapur shumë në vende si Franca, aq sa edhe autoritetet lokale të policisë kanë nxjerrë udhëzime për mënyrën se si duhet vepruar për të shmangur pasojat më të rënda në një incident të tillë.