Don Phenom: "Në çdo lagje të Shkodrës i kemi të paktën 5 Luiza"

I ftuar ditëm e sotme në “Lancio” në Top Albania Radio ishte Don Phenom, për të folur për karrierën, bashkëpunimet, armiqësitë, por edhe jetën familjare teksa përshkroi ndjesinë e të qënit prind. Lidhur me planet e tij muzikore, çfarë zbuloi ai ekskluzivisht për TAR?!

Do të dalë një videoklip tjetër, një super bashkëpunim.

Ai gjithashtu u shpreh për Luizin.

Luizi është tipik shkodran me batutat e veta. Në çdo lagje i kemi të paktën 5 Luiza. Është vetë qyteti…

Këngë me Luizin?! Ja si përgjigjet Don Phenom.

Të shohim… You never know.

Ai u shpreh gjithashtu edhe për Unikkatil, teksa zbuloi planet e dyshes.

Me Unikkatil kemi disa këngë që do dalin. Janë dy këngë që do dalin shumë shpejt. Zakonisht Viktori nuk i bën me klipe, por me lyrics.

Po me Noizyn? A do të kishte një pajtim mes tyre?!

Kemi koncerte gjigante me Unikkatil nuk kam qejf të bëhem pjesë e stafit, nuk është diçka që e mendoj… Muzika është pak si politikë. Ndonjëherë dhe politikanët mblidhen, nuk jam kundër ideve ose konkluzioneve që bëjnë njerëzit. Thjesht nuk është diçka që e kam menduar vetë.

Së fundmi, ai tregoi ndjesinë e papërshkrueshme për të qenë baba.

Është kënaqësia më e madhe për të qenë prind, dashuria e prindit për fëmijën nuk përshkruhet. Familjen e vlerësoj më shumë se çdo arritje tjetër. Muzika është nga inspirimi dhe gjërat që shohim, që jetojmë, që na inspirojnë./TAR