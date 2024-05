“Doja të testoja nëse Romeo i beson Heidi”, Jul Deda tregon lojën që i bëri banorëve: Gati po qante…

Jul Deda ka treguar një lojë që ka bërë me Heidin dhe Romeon 12 ditë para finales. Ai provokoi Romeon duke i thënë se ka pasur gjatë gjithë kohës një aleancë me Heidin, e kjo vetëm për të parë reagimin e tij. Heidi filloi ta kundërshtonte dhe gati sa nuk po qante, kështu Juli nuk e vazhdoi më lojën dhe i tregoi të vërtetën.

Bieta Sulo: Ti ke deklaruar aleancë atje edhe me Heidin.

Jul Deda: Ajo është shumë e bukur, ia bëra Romeos për lojë. Sepse të gjithë më kanë akuzuar ke bërë aleancë me këtë, ke bërë aleancë me atë. I thashë Romeo meqenëse jemi 12 ditë para finales, po tha them të vërtetën. I thashë edhe Bacit, apo jo t’ja themi. Baçi thoshte çfarë do i thotë ky. Edhe i thosha apo jo, edhe ia merrja konfirmimin edhe asaj.

Bieta Sulo: Pra një shkelje syri paska pasur.

Jul Deda: Me Bacin një shikim në sy ka pasur gjithmonë. I thashë e vetmja aleancë që kam patur në shtëpi është me Heidi Bacin. “Nuk është e vërtetë” ia bënte. I thashë është e vërtetë, ti merre si të duash. Desh më qau dhe i thashë vetëm mos më qaj këtu se nuk është e vërtetë, qesha edhe vetë dhe e kuptoi dhe ai që ishte loje.

Pastaj më thirrën në dhomë të rrëfimit e më thanë mua “ç’është kjo aleancë që na doli sot”? I thashë që nuk është e vërtetë, thjesht doja t’ju tregoj sesa e njeh Romeo Heidin, se po ta njohë Romeo Heidin, nuk ma merr për të vërtetë mua, thjesht është i sigurt në atë marrëdhënie dhe kaq.