"O nipçe...", "xhiro" me “Audi”-n të blinduar me djalin e Dekanit, zbardhen bisedat në SKY të Behar Bajrit

Një foto e shkrepur nga Behar Bajri, brenda një makine të blinduar ku ishte nën shoqërinë e Kristjan Kokaj, e cila më pas i është dërguar prokurorit të Shkodrës, Xhevahir Lita, është bërë shkak i identifikimit të plotë të Behar Bajrit si përdorues i kodit “9E6STL”.

I forti i Shkodrës udhëtonte me Kristjan Kokaj, djalin e Gasper Kokaj, që është njëherësh Dekani i Fakultetit Juridik në Shkodër dhe pronari i televizionit “Rozafa” në këtë qytet.

Kjo ka sjellë identifikimin katërcipërisht të Behar Bajrit si përdoruesi i këtij kodi “Sky”. Gjithashtu identifikimi i Behar Bajrit është bërë dhe nga vetë prokurori i Shkodrës, Xhevahir Lita, i cili tashmë është marrë i pandehur në dosjen “Metamorfoza” për akuzën e korrupsionin në tre episode dhe “Nxjerrjes së akteve sekrete”

“Ora News” ka mësuar se për shkak se Xhevahir Lita ka bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme SPAK,në 11 Prill 2024, dy prokurorët Altin Dumani dhe Arben Kraja, kanë vendosur ti heqin akuzën e “Grupit të strukturuar kriminal”.

Në dëshminë e dhënë nga ambientet e burgut ish-drejtuesi i prokurorisë së Kukësit Xhevahir Lita, tregon qartazi se ka treguar se dy kodet “TIV9E3” dhe “9E6STL”, janë përdorur nga i forti i Shkodrës Behar Brajoviç alias Bajri.

Xhevahir Lita në 15 dhjetor 2023 ndër të tjera ka deklaruar:

“...lidhur me aplikacionin Sky ECC, për të cilin kam mësuar pasi kam lexuar vendimin dhe kam marrë më tepër informacion nga media tani që ndodhem në paraburgim do ju sqaroj gjithçka, pasi bisedat e zhvilluara të pasqyruara në vendimin e gjykatës datë 23 korrik 2023, janë biseda që i kam zhvilluar unë...". ."...

Paraprakisht dua të sqaroj se Behar Brajoviq-it, Pëllumb Gjoka i thirrte me nofkën "Daci" dhe në biseda i jemi referuar me "Daci" pa ja përmendur emrin. Pasi Behari Brajoviq është liruar nga paraburgimi, më ka kontaktuar në aplikacion ku flisja me Pëllumb Gjokën.

Me Behar Bajrin kam komunikuar në aplikacion dhe kemi zhvilluar biseda si dhe për rastet kur Behari do u paraqiste për ekzekutimin e masës si dhe tu paraqiste gjatë gjykimit të çështjes së tij...".

Lidhur me faktin që Behar Brajoviq ka përdorur SkyECC, sipas prokurorisë vlerë paraqet edhe deklarimi i Kristjan Kokaj, i cili është djali i Gasper Kokaj, Dekanit të Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër.

Në përdoruesin SkyECC të Behar Brajoviq me kodin “9E6STL” në bisedat e datës 5 dhe 6 Mars 2021, janë shkëmbyer midis Behar Brajoviq dhe Xhevahir Litës fotot e Kristian Kokaj, i ulur në sediljen e pasme të një autoveture si dhe i ulur në një kolltuk në një ambient të mbyllur.

Për këto fakte më datë 4 Prill 2024, oficerët e BKH-së kanë pyetur si deklarues Kristjan Kokaj, i cili pasi i janë paraqitur fotot e shkëmbyera në SkyECC ka deklaruar se personi në fotot e shkëmbyer është vetë shtetasi Kristjan Kokaj.

Kristjan Kokaj deklaron se në fotot ku është i ulur në sediljen e pasme të një makine me filxhan kafeje në dorë ka qenë tek autovetura e Behar Brajoviq ndër tjera ai deklaron:

"...në fotot ku unë jam i ulur pasagjer, foto është bërë në makinën e Behar Brajoviq, dhe foton e ka bërë Behar Brajoviq, pasi aty kam qenë vetëm unë pasagjer dhe Behar Brajoviq shofer, nuk ka patur person tjetër. Makina ka qenë një “Audi” e blinduar por targën nuk ja kujtoj. Ndërsa foto ku kam qenë i ulur në divan, mund të jetë bërë në kafene ose në shtëpinë e Behar Brajoviq nuk di të them saktë...".

I pyetur nga oficeri se si është ndodhur në autoveturën e Behar Brajoviq, Kristjan Kokaj ka deklaruar se:

"...unë nuk e kujtoj datën e saktë kur ka ndodhur kjo, por duhet të ketë disa vite.

Unë mund t’ju shpjegoj lidhur me ditën kur është bërë foto, pasi nuk kam rastisur pasagjer në makinën e Behar Brajoviq përveç këtij rasti.

Në ditën që është bërë foto unë kam qenë duke pirë kafe në lagjen time, pranë banesës. Aty ka kaluar Behari dhe nga makina më ka thirrur "…o nipçe hajde një here…". Kam takuar Beharin dhe më ka thënë: “…hajde bëjmë një xhiro…”.

Unë kam marrë kafenë që kisha porositur dhe jam ulur në sediljen e pasme dhe kemi bërë xhiro nëpër qytet. Gjatë kohës që udhëtonim, Behari më ka treguar se deshte të takonte babanë tim, Gasper Kokaj i cili është Dekan i Fakultetit të Drejtësisë Shkodër dhe për këtë arsye më kërkoi që të telefonoja babanë që të komunikonte me Behar Brajoviq..."

Nga këqyrja e komunikimeve të përdoruesve SkyECC “TIV9E3” dhe “9E6STL” janë zbuluar vrasja e Gjin Boriccit, korrupsioni në gjyqësor, sigurimi i kushteve për të kryer vrasjen e Dorian Dulit, Ibrahim Licit, Mustafa Licit, Genc Tafilajt, Kleant Musabelliu e shume episode të tjera si trafik droge dhe kultivim droge.

Tashmë çështja e Behar Bajrit është dërguar për shqyrtim gjyqësor në gjykatën e posaçme, me të pandehur të tjerë si biznesmeni Pëllumb Gjoka, shoferi i tij Edmond Preka, Astmer Bilali, ish-shefi I hetimit të krimeve të rënda në Shkodër Ardit Hasanbegaj, ish-drejtuesi I prokurorisë së Kukësit Xhevahir Lita dhe ish-shefi i operacionales Oltian Bistri.

Ndërsa është ndarë hetimi duke vijuar për personat si Ervis Martinaj, Denis Brajovicc, Klaodor Haka, Prekë Kodra, Aleks Ndreka, Bardhyl Mavraj, Eljo Hato, Arsad Bashli dhe bashkëpuntori i SPAK, Nuredin Dumani.