“Do ta shtyp me makinë po më doli para”/ Neda e shokuar pas statusit të Rozanës: Kam ndjerë urrejtje!

Në rrjetet sociale, këto ditë, janë bërë virale disa statuse në “Facebook” të Rozana Radës për Neda Ballukun, kur kjo e fundit ishte banore në “Big Brother 4”.

Tashmë, Rozana është konkurrente në “Big Brother VIP 4” dhe Neda Balluku është opinioniste në këtë reality show, ku përplasjet mes tyre nuk kanë munguar. Rozana vazhdimisht e ka cilësuar Nedën të njëanshme me opinionet që ka dhënë. Ndërkohë, në nisje të spektaklit të sotëm, dy vajzat u sqaruan me njëra-tjetrën.

Rozana: Nuk është foto e profilit tim, por unë mund të kem bërë këtë status.

Neda: Është muaji i Ramazanit dhe e kam për detyrë të sqaroj opinionin publik që jam përballur me këto statuse për herë të parë në 15 vite. Nëse do isha përballur me këto statuse, do më kishin prekur, por është hera e parë që I lexoja të shtunën. Nuk i kam ditur, po t’i dija do ta kisha vënë këtë produksion në dijeni. Ajo që kam kuptuar gjatë kohës, kam ndiej një lloj urrejtjeje nga Rozana. Më tha për herë të parë që e kisha personale kur i thashë pse e fali Jozin, kur i tha atë që i tha. Nuk kam qenë në asnjë moment personale dhe për këtë betohem për ata tre fëmijë që kam në shtëpi.

Jam e qartë që jam opinioniste që kam qëndrime të forta, besoj për këtë bien dakord të gjithë banorët. Unë që sot jam e gatshme që çfarëdolloj vendimi të merret nga ky produksion, jam e gatshme ta pranoj. Unë jam e gatshme të bëj punën time, por nuk jam hipokrite. E them me plot gojë, që e kam ndierë urrejtjen dhe më vjen keq që më është bërë të ndiej në shpinë përgjegjësi për gjëra që s’kam pasur…

Unë Rozanën e kam takuar vetëm një herë. Ju mendoni se unë kam pasur diçka personale me Rozanën

Rozana: Më pyet mua dhe unë them po

Neda: Rozana mundohet të më faturojë gjëra që unë nuk kam… jam e qartë që personalja ka qenë nga ana e kundërt, jo nga ana ime. Jam e hapur për çdo dëshirë që shpreh produksioni

Rozana: Tani, që të mos filloj dhe unë të zë be (betohem), nuk e di me kë po flasim, me Rozanën para 14 vitesh apo me Rozanën sot. Unë në dëshminë e penalitetit, rezultoj e pastër. Unë në atë kohë s’kam pasur makinë, e shumta do kem pasur ndonjë biçikletë. Fakti që ti mban mend që je takuar me mua dhe nuk të është prekur asnjë fije floku, je shëndoshë e mirë. Unë e dija që do ishe opinioniste dhe s’kam menduar në asnjë moment t’i them produksionit unë me këtë kam pasur këtë atë….

Por, si opinioniste, me rezulton që ke thënë 2-3 gjëra që nuk kanë qenë të vërteta. Dhe të kam thënë, po manipulon dhe aty të kam thënë, e ke personale me mua. Nëse e kam fyer me statusin që kam bërë, publikisht i kërkoj të falur. Në Facebook-un tim, kanë qenë vetëm 1000 veta në atë kohë. Kam bërë një gjë që nuk ia uroj askujt, por unë nuk mendoj se Neda nuk i ka lexuar këto statuse.