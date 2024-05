"Do martohesh me mua?", fansi i propozon Heidit, si reagoi Romeo

Banorët e Big Brother VIP 3 kanë lexuar mesazhe nga fansat dhe miqtë e tyre. Një ndër mesazhet që tërhoqi vëmendjen, ishte një fansi i Heidit i cili i propozoi për martesë.

Romeo edhe pse në fillim e mori me shaka, sërish nuk ngurroi të shfaqte disa shenja xhelozite.

“Heidi do martohesh me mua? Meqënëse me letra nuk je e martuar shpresa vdes e fundit”, ishe mesazhi që lexoi Heidi nga një adhurues i saj.

Heidi: Faleminderit për vlerësimin, por tani nuk kam çfarë të them. (tregon unazën që i ka vendosur Romeo). Ka mbaruar ajo punë, por gjithsesi e vlerësoj.

Romeo: Çfarë vlerëson moj?

Heidi: Të puth shumë fort gjithsesi.