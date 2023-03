“Do fitoj dy edicione”, Qetsori: Jam shumë i përqëndruar për ta realizuar këtë

Qetsori ka hyrë me synim të qartë në Big Brother.

Ndonëse i njohur me këtë format dhe i shpallur fitues në edicionin e dytë të Big Brother, ai tha se ka hyrë të thyejë rekord botëror, të fitojë për të dytën herë.

Ai madje u shpreh se Luizi nuk e meriton ta fitojë këtë Big Brother pasi është shumë intrigant dhe manipulator.

I pyetur nga Fotini, nëse mendon vërtetë që ai do e fitojë këtë Big Brother, Qetsori shprehu sigurinë se po, duke thënë se është shumë i përqëndruar në çdo gjë.

Qetesori se bashku me disa banore te tjere kane hyre nje jave me pare ne shtepi dhe kane sjelle zhvillime, diskutime dhe dinamika te reja megjithate i preferuar me mbeshtetje te madhe nga publiku duket se eshte edhe Luizi.