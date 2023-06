Djegia e lokalit, Noizy fshin postimin për kushëririn: Sa idiotë ka kjo tokë, s’e dija

Reperi i njohur shqiptar, Noizy, ka qenë kryetemë e mediave mëngjesin e së enjtes. Kjo pasi për të dytën herë radhazi, lokali i tij u përfshi nga zjarri brenda një muaji, në atë që dyshohet të jetë një zjarrvënie e qëllimshme.

Vet reperi i hitit “Jena mbretër” bëri një reagim publik në rrjetet sociale, duke publikuar fotografinë e personit që dyshohet se ka djegur lokalin e tij, duke thënë se motivet e ngjarjes kanë qenë bindjet e tij fetare. “Ky është Eraldo, i rritur nga familja ime qe në fëmijëri, Eraldo ndërroi fe, u bë një besimtar ekstremist, dhe kishte besime të forta se lokalet s’duhet të shesin alkool dhe se muzika është haram. Prandaj vendosi që të bëjë atë akt terrorist. Gjithsesi jeta vazhdon, unë dhe familja ime jemi të gjithë mirë.



Uroj që Eraldo të bëhet më mirë dhe të kuptojë gabimin. Unë s’mund ta urrej sepse jam rrit me të, ia kam lënë në dorë Zotit dhe drejtësisë. Lokali është shumë mirë dhe përherë do të jetë mirë. Ziliqar dhe keqbërës do të ketë përherë, por varet sa i fortë qëndron ti dhe se si e menaxhon situatën. Të dua vëlla i vogël”, shkroi ai.

Mirëpo vetëm pak minuta pasi e ka bërë këtë, Noizy është bërë pishman duke e larguar postimin dhe fotografinë e personit, gjersa ka reaguar me një tjetër shkrim, ku ka shprehur indinjatën e tij me ata që e keqkuptuan deklaratën e tij.

“Sa idiotë ka kjo tokë s’e dija, kur robi thotë është bërë ekstremist këta duan ta marrin se s’bën për keq. Mund të ishte edhe ekstremist katolik more idiota. Si ai që vrau 50 veta në Xhaminë e Zelandës së Re. Ekstremist me besime ekstreme o njerëz të trashë”, shkroi ai. Personi në fjalë është arrestuar nga autoritetet për veprën e kryer.