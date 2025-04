Detaje nga romanca e Butrint Imerit me modelen turke! Kur u njohën dhe si u zbulua lidhja e tyre!

Këngëtari Butrint Imeri ka zyrtarizuar lidhjen e tij me modelen turke Sezen Cifcioglu dhe tashmë po shijojnë pushimet e radhës. Nga Alpet e Zvicrës, çifti i ri i showbizit janë arratisur në një tjetër kontinent. Ata ndodhen në Amerikën Latine dhe po shijojnë temperaturat e larta në bregdetin e qytetit meksikan, Tulum.

Ndërkohë, Butrinti njihet jo vetëm për hitet e tij muzikore, por edhe për jetën e tij private, e cila gjithmonë tërheq vëmendjen e fansave dhe mediave. Burime pranë dyshes tregojnë se ata janë takuar disa muaj më parë gjatë një eventi në Stamboll dhe që atëherë kanë mbajtur kontakte të afërta. Pavarësisht spekulimeve, Butrinti është treguar gjithmonë i rezervuar për jetën e tij sentimentale, duke mos e konfirmuar asnjëherë publikisht një lidhje derisa të jetë gati ta ndajë me publikun.

Duket se më në fund, këngëtari ka gjetur dashurinë, madje aq sa e ka çuar tashmë edhe në shtëpinë e tij. Vetë modelja turke, publikoi disa ditë më parë foto nga Kosova, duke zbuluar kështu se tashmë kjo histori dashurie është konsoliduar dhe se tashmë ajo është prezantuar edhe me familjarët e këngëtarit të njohur. Mbetet për t’u parë nëse historia mes tyre do të vijojë gjatë, apo edhe ky raport i Butrintit do të përfundojë më shpejt sesa vetë artisti ta konfirmojë./ insjanderi