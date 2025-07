Dasma luksoze e Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez, zbulohet marrëveshja paramartesore “e hekurt” që firmosi çifti

Jeff Bezos është djegur një herë. Dhe një djalë si ai nuk jep shanse te tjera në raste të tilla. Pra, pasi u detyrua t’i paguante 35/40 miliardë dollarë gruas së tij të parë MacKenzie Scott, pas divorcit të tyre në vitin 2019, tani me Lauren Sanchez, shefi i Amazon donte t’i sqaronte gjërat menjëherë.

Me një marrëveshje paramartesore që ekspertët e përcaktojnë si “shumë të detajuar dhe super të sigurt”. Në të cilën ata flasin për pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, aventura dhe kujdestari të katër fëmijëve të Bezos, vdekjen e parakohshme të manjatit dhe madje edhe një bonus të vetëm pas nënshkrimit të vetë marrëveshjes.

Klauzola e parë e përfshirë në kontratë thotë se gjithçka që Jeff Bezos fitoi dhe ndërtoi para martesës së tij me Lauren Sanchez përjashtohet nga negociatat në rast divorci. Duke pasur parasysh se pasuritë e themeluesit të Amazon vlerësohen në mbi 200 miliardë dollarë, duhet pranuar se nusja e re ka pranuar të heqë dorë nga mjaft gjëra.

Një ndërlikim tjetër me të cilin avokatët u përballën gjatë hartimit të dokumentit ishte për shkak të ligjeve që rregullojnë marrëveshje të tilla, të cilat në SHBA ndryshojnë nga shteti në shtet. Për shembull, Kalifornia do t’i kërkonte Jeff Bezos të shkruante (dhe për këtë arsye të zbulonte) të gjitha pronat e tij, si të luajtshme ashtu edhe të paluajtshme. Diçka që sigurisht asnjë manjat nuk do të donte të detyrohej ta bënte. Kjo është arsyeja pse duket se marrëveshja paramartesore është hartuar sipas ligjeve të Floridës, ku Bezos dhe Sanchez u martuan para ceremonisë në Venecia (e cila nuk kishte vlerë ligjore) dhe ku banojnë kryesisht, duke pasur parasysh se është në Miami ku Bezos ka pasuri të paluajtshme vlera e të cilave vlerësohet në rreth 250 milionë dollarë.

Epo, sipas ligjit të Floridës, në rast divorci, Lauren Sanchez do të ketë të drejtë për një mbështetje financiare të paracaktuar, por jo për një pjesë të të ardhurave ose investimeve të reja që Bezos do të fitojë gjatë martesës. Dhe kjo është gjithashtu një klauzolë themelore e marrëveshjes paramartesore. Pikërisht sepse kërkesa për divorc, veçanërisht për ata si Jeff Bezos që kanë prona në të gjithë botën, teorikisht mund të paraqitet në çdo shtet, duke e detyruar palën tjetër t’i nënshtrohet ligjeve të atij vendi.

Kështu, për shembull, një marrëveshje paramartesore e vlefshme në Nju Jork mund të anulohet në Londër. Kjo është arsyeja pse Jeff Bezos ka futur klauzolën mbi zgjedhjen e ligjit të zbatueshëm, e cila përcakton se cili juridiksion zbatohet (ai i Floridës, saktësisht) pavarësisht nga vendi ku ndodh divorci. Gjithashtu sepse, vetëm për të dhënë një shembull tjetër, marrëveshjet paramartesore si kjo në Itali nuk kanë vlerë ligjore. Dhe kjo shpjegon gjithashtu pse ajo në Venecia nuk ishte, në realitet, një martesë e vërtetë me kuptim formal.