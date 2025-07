Dalin pamjet/ Bashkëshorti i Rihanës, reperi A$AP Rocky përfundon në karrige me rrota

Reperi amerikan A$AP Rocky ka përfunduar në një karrocë me rrota dhe TMZ ka publikuar fotot teksa me vështirësi hynte në një makinë. Në fotot e shpërndara në rrjetet sociale, reperi duket se kishte nevojë për ndihmën e një karroce me rrota dhe dy truprojave për të hyrë në automjet.

Fytyra e reperit, duke gjykuar nga fotot, dukej plotësisht e rraskapitur, gjë që i shqetësoi fansat e tij.

TMZ raporton se A$AP Rocky u kthye në shtëpi nga një turne jashtë vendit, pas disa shfaqjeve gjatë Javës së Modës në Paris, kështu që kjo mund të jetë edhe arsyeja e lodhjes së dukshme të tij. Megjithatë, më vonë u zbulua se A$AP Rocky po shërohej nga një ndërhyrje e vogël kirurgjikale dentare në atë kohë. Sipas burimeve, muzikanti tani është mirë.

Si kujtesë, reperi dhe këngëtarja Rihanna janë në pritje të fëmijës së tyre të tretë. Ata tashmë kanë dy djem, të quajtur RZA dhe Riot.