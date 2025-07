Ajri i ftohtë i kondicionerit mund të shkaktojë dhimbje serioze, ja si mund të mbroheni

Në ditët përvëluese të verës, kondicioneri duket si shpëtim. Por për shumë njerëz, ajri i ftohtë nuk sjell vetëm freski – shpesh është burim shqetësimesh fizike, sidomos në zonën e qafës dhe shpinës.

Ndonëse është i domosdoshëm për komoditetin gjatë verës, përdorimi i gabuar i kondicionerit mund të sjellë pasoja të pakëndshme për shëndetin.

Një nga efektet më të zakonshme është sindroma cervikale, e cila shkakton ngurtësim dhe dhimbje në qafë për shkak të ekspozimit direkt ndaj ajrit të ftohtë.

Kjo ndodh sepse ndryshimet e menjëhershme të temperaturës tensionojnë muskujt dhe ndikojnë negativisht në qarkullimin normal të gjakut.

Si pasojë, mund të shfaqen edhe marramendje, dhimbje koke dhe vështirësi në lëvizje – simptoma që ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së përditshme.



Kush duhet të jetë më i kujdesshëm?

Personat që vuajnë nga artriti ose artroza janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj të ftohtit, pasi nyjet e tyre mund të irritohen lehtësisht, duke rritur intensitetin e dhimbjes ekzistuese.

Muskujt përreth shtyllës kurrizore, të cilët mbajnë qëndrimin trupor, nëse ngurtësohen, ushtrojnë presion të panevojshëm mbi nyjet – duke e përkeqësuar situatën.



Si ta zbutni dhimbjen dhe ta parandaloni?

Ekspertët këshillojnë këto hapa për të minimizuar efektet e dëmshme të ajrit të ftohtë:

• Shmangni ekspozimin direkt ndaj fryrjes së kondicionerit, sidomos në zonën e qafës dhe shpatullave.

• Mbuloni lehtë qafën me një shall ose llastik gjatë qëndrimit në ambiente me ajër të kondicionuar.

• Rregulloni temperaturën e kondicionerit në një nivel më të moderuar (24–26°C), për të shmangur shokun termik.

• Aplikoni masazhe të buta dhe bëni shtrirje të lehta të muskujve për të relaksuar tensionin.

• Terapitë osteopatike dhe fizioterapia janë gjithashtu alternativa të efektshme për të rikthyer balancën muskulare.



Nëse dhimbjet vazhdojnë, përdorimi i ilaçeve anti-inflamatore mund të ndihmojë, por vetëm pas konsultës me mjekun.