Befason Salsano Rapi: "Ja kë do eliminoja nëse do isha pjesë e ‘Big Brother"!
Aktori dhe moderatori Salsano Rapi, ka dhënë një intervistë për “Pushime On Top”, ku foli për turin e “Portokallisë”, “Verë dhe Portokalle”. Në një moment gjatë intervistës, Lei e pyeti në lidhje me “Big Brother”.
Salsano u shpreh se është intrigues, për shkak të dinamikave që ndodhin brenda shtëpisë më të famshme, por që nuk do hynte. I pyetur nëse do donte të drejtonte “Big Brother”, Salsano u përgjigj duke thënë se nuk është format për të. Nëse ky turne do të ishte një reality show, kush do të fitonte çmimin final dhe kush do të përjashtohej i pari?
Çmimin do e merrte regjisori, se është lodhur shumë për turneun me thënë të drejtën. Ai që nuk duhet të jetë në turne, unë se duhet të marr disa ditë pushime, se mosha bën të veten dhe pak ditë dal në pension.
Ti eliminohesh i pari?
Po
E ke menduar ndonjëherë një reality show? Ta kanë bërë ftesën?
Ta drejtoj apo të marr pjesë?
Të marrësh pjesë
Nuk më kanë bërë ftesë, po reality show është shumë intrigues, “Big Brother” se atë duan të gjithë. E kam thënë edhe herë tjetër se të intrigon shumë kur e sheh dhe do të bëhesh pjesë për shkak të gjitha dinamikave që ka aty, por nuk do hyja në “Big Brother” se kam shumë gjëra të tjera të bëja në jetë se sa një reality show.
Po për ta drejtuar?
Nuk besoj se jam format i reality show-t.