Arbenita Ismajli shpërthen ndaj Feros: Jam e çliruar dhe nuk do kthehem më kurrë pas
Arbenita Ismajli ka publikuar një reagim të gjatë në rrjetet sociale, ku ka rrëfyer detaje të forta nga marrëdhënia e saj me ish-bashkëshortin, reperin Fero. Në shkrimin e saj, Arbenita rendit një sërë akuzash ndaj tij, duke përmendur abuzimin me substanca, dhunën, tradhtinë, mungesën e përgjegjësisë prindërore dhe manipulimin. Ajo ka treguar se shpeshherë është gjendur e vetme për të mbajtur familjen, duke paguar udhëtime, shpenzime dhe gjithçka tjetër.
Arbenita shton se vajza e tyre ka qenë dëshmitare e sjelljes së dhunshme të reperit, gjë që e ka traumatizuar edhe atë. Ajo thekson se pavarësisht përpjekjeve të saj për ta lejuar Fero-n ta shihte të bijën, ai ka refuzuar kushtet e vizitave të sigurta dhe ka zgjedhur, sipas saj, të krijojë drama në internet për klikime. Në fund të mesazhit të saj, modelja e njohur u drejtohet të gjitha grave që përballen me situata të ngjashme.
“E di që duket një betejë e pamundur për t’u fituar, por ju lutem thyejeni ciklin. Nëse unë e bëra, mund ta bëni edhe ju. Unë jam e çliruar nga një e kaluar e errët dhe nuk do të kthehem më kurrë pas.”
Reagimi i saj i plotë:
Ai ka të drejtë, historia e tij kurrë nuk u tregua, sepse unë nuk dua që vajza ime dhe të gjithë të tjerët të mendojnë se ai është një përbindësh. Lëreni t’ju tregoj disa gjëra prej tyre:
1. Abuzim me kokainë (unë i pagova rehabilitimin dhe ai përsëri u kthye te ajo).
2. Tradhti ndaj nënës së fëmijës me shumë gra (duke mos folur pa prova).
3. Mos pasja e një të ardhure të qëndrueshme dhe kurrë nuk ofroi për fëmijën e tij (gjykatësi e di se ai kurrë nuk ka paguar për asgjë).
4. Abuzim ndaj kujdestarit kryesor të fëmijës, duke e dhunuar fizikisht (e gjithë prova është në gjykatë).
5. E ka goditur nënën e tij ndërsa ajo ishte shtatzënë me atë fëmijë, gjithashtu nënën e tij, motrën, motrën time (pa pritur të vinte radha tek vajza ime).
6. Konflikte dhe grindje të vazhdueshme me këdo në rrethin e tij muzikor dhe jo vetëm – pa përmendur që ka qenë disa herë në burg.
7. Kam zbuluar se shet droga (çfarë shembulli jep ai për fëmijën e tij?).
8. Nuk është në gjendje të kujdeset as për veten (ende fle në shtrat me mamanë e tij ndonjëherë).
9. Refuzoi të divorcohej edhe pasi e luta për 3 muaj rresht.
10. Gjatë gjithë marrëdhënies sonë, unë pagova për gjithçka: udhëtime, shtëpi, makina, ushqim (edhe për spitalin e babait të tij, për të gjitha faturat e tyre, veçanërisht për vëllanë e tij që e mbaja unë).
11. Vazhdon të përdorë fëmijën tonë si një mjet hakmarrjeje, për shkak të divorcit.
12. Edhe familja e tij është abuzive, kanë vjedhur para, rroba, makina dhe gjithçka që kanë mundur të marrin nga unë (dhe ata po e mbështesnin atë në gjithçka, veçanërisht nëna e tij).
13. Gjithmonë kam lejuar vizita të lira, ai shfaqej tek dera ime sa herë që donte.
14. Ishte i informuar për të gjitha pushimet që bëmë me fëmijën tonë dhe kur u shpërngulëm në vende të tjera.
15. Pasi nuk i pëlqeu që nuk jetonim në Kosovë (që nuk është vendi im, dhe u divorcuam), ai ndryshoi vizitat për të ma bërë më të vështirë jetën me karrierën time dhe me zhvendosjen.
16. Bëri një deklaratë të rreme në gjykatë në shtator 2024 dhe fitoi kujdestarinë.
17. Kur gjykata vendosi që kjo ishte e paligjshme dhe që unë duhet të isha kujdestarja kryesore, ata ma kthyen kujdestarinë.
18. Pas kësaj, ishte shumë e rrezikshme për mua të kthehesha në Kosovë dhe të vazhdoja vizitat në qendrën sociale (të cilat kurrë nuk kam pranuar t’i bëj, pasi kishte një ndikim shumë të keq në shëndetin mendor të fëmijës tim, është më mirë të mbahen vizita të kufizuara).
19. Ka qenë i dhunshëm edhe pasi jemi ndarë për kaq shumë muaj, më ka puthur me forcë (për çka është tashmë i akuzuar në gjykatë), më ka kërcënuar mua dhe familjen time vazhdimisht.
20. U bë papritur fetar në mënyrë që njerëzit të mendojnë se ai është person moral dhe i mirë, dhe gënjeu publikisht duke thënë se nuk më ka goditur kurrë (ndonëse gjykata ka të gjitha provat) ose më ka abuzuar në ndonjë formë.
21. Më quajti “gold digger” ndërsa unë po siguroja gjithçka për familjen. Ai nuk më bleu asnjëherë asnjë çantë.
22. Shtëpia ku jeton është e imja, ka një çështje ligjore pasi babai i tij më detyrohet 50 mijë euro dhe nuk i ka kthyer.
23. Në qendrat sociale gjatë vizitave me vajzën e tij, ai donte vetëm të fliste me mua, të ribashkoheshim, duke u përpjekur të më frikësonte.
24. Gjatë intervistave që dha, deklaratat e tij ishin plot me gënjeshtra dhe akuza të rreme.
25. Po përpiqem ta mbroj vajzën time nga gjithë kjo toksicitet, manipulim dhe gënjeshtra. Nëse ai do të sillej me respekt dhe do të dëshironte të kishte një marrëdhënie të mirë si bashkëprind siç bën një burrë i vërtetë, unë nuk do të kisha asnjë kundërshtim.
26. Pavarësisht gjithë kësaj, unë e kam lejuar ta shoh Ninën, sepse qëllimet e tij nuk janë të sinqerta dhe ai kërkon vetëm hakmarrje.
27. Deri më sot nuk kam thënë kurrë asgjë negative për babanë e saj përpara vajzës sime.
28. Fatkeqësisht, vajza jonë ka parë sjelljen e tij të dhunshme dhe abuzive ndaj meje dhe ndaj të gjithëve përreth tij, ndaj është edhe ajo e frikësuar.
29. Ai insistoi që të shihte vajzën në qendër sociale ku vizitat mbikëqyreshin nga stafi, duke e bërë atë të ndihej e kufizuar, e frikësuar dhe e parehatshme, pasi nuk ishte një ambient familjar, duke bërë që ajo të refuzonte të shkonte me të gjatë kohës së vizitës.
30. Ai nënshkroi plotësisht kujdestarinë për mua në janar të këtij viti, një marrëveshje që unë kam të gjitha të drejtat ku Nina do të shkojë në shkollë, ku do të jetojë, dhe me kë do të shohë etj.
31. Që atëherë ka tentuar shumë herë të organizojë vizita në një ambient të sigurt që do t’i shkaktonin Ninës vetëm shqetësime minimale emocionale, por ka refuzuar duke thënë se do ta shihte vetëm në qendrën sociale në Kosovë.
32. Deri më sot ai po më ngacmon mua dhe familjen time në WhatsApp.
33. Pavarësisht të gjitha sfidave që kam pasur, unë kam bërë ende përpjekje që ai të shohë vajzën, por ai vazhdon të refuzojë dhe të bëjë drama online duke përdorur emrin e saj për klikime.
34. Këshilla ime për të gjitha gratë që po kalojnë të njëjtën gjë: e di që duket një betejë e pamundur për t’u fituar, por ju lutem thyejeni ciklin, nëse unë e bëra, mund ta bëni edhe ju.
35. Unë jam e çliruar nga një e kaluar e errët dhe nuk do të kthehem më kurrë pas.