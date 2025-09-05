LEXO PA REKLAMA!

Edhe 3 muaj hetime për ish-partneren e Safet Bajrit, akuzohet se largoi autorët e vrasjes së Fatbardh Licit

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 14:50
Gjykata e Posacme zgjat edhe me 3 muaj të tjerë afatin e hetimeve për Eria Agon, ish-partneren e Safet Bajrit, i njohur si i forti i Dobracit, e dyshuar për përkrahje te autorit të krimit.

Ago, dyshohet nga SPAK se ka larguar nga vendi i ngjarjes, autorët e vrasjes së Fatbardh Licit. Për këtë ngjarje, janë arrestuar, Safet Bajri, Behaer Bajri dhe krahu i djathtë i klanit kriminal Bajri, Astmer Bilali.

Sipas prokurorisë, Lici u vra për shkak të përplasjes mes grupeve. Viktima është xhaxhai i Ibrahim Licit, kundërshtarit të përbetuar të Bajrave, që ndodhet në kërkim ndërkombëtar.

