”Analfabete, ti je në arrati jo unë”, Fero i përgjigjet 35 akuzave dhe deklaratave nga Arbenita

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 17:40
Showbiz

”Analfabete, ti je në arrati jo unë”, Fero i

Pas 35 akuzave dhe deklaratave të forta nga Arbenita Ismajlit, ku modelja hodhi akuza të rënda ndaj ish-partnerit të saj Fero, nuk ka vonuar përgjigjja e reperit. Në një postim në Instagram, ai i ka cilësuar pretendimet e saj si “të rreme” dhe “shpifje”.

”3 vite më vonë tani zgjohesh me akuza të rreme? Kush të ka mësuar të shkruash? As të shkruash s’din, je analfabete”,-shkruan Fero, duke ironizuar Arbenitën. Ai shton se fama e saj e vogël erdhi vetëm nga fakti se ishte pranë tij, duke i mohuar gjithë akuzat që ajo kishte bërë.

Reperi pretendon se Arbenita ka folur vetëm pas shpalljes së urdhërarrestit ndaj tij, duke e akuzuar se po përpiqet ta njollosë publikisht. ”Gjykata do të merret me shpifjet e tua”, shkruan ai, duke e mbyllur me fjalët: “Ti je ajo që je në arrati, jo unë”.

Në shkrimin e saj, Arbenita rendi një sërë akuzash ndaj tij, duke përmendur abuzimin me substanca, dhunën, tradhtinë, mungesën e përgjegjësisë prindërore dhe manipulimin. Ajo ka treguar se shpeshherë është gjendur e vetme për të mbajtur familjen, duke paguar udhëtime, shpenzime dhe gjithçka tjetër.

Arbenita shton se vajza e tyre ka qenë dëshmitare e sjelljes së dhunshme të reperit, gjë që e ka traumatizuar edhe atë. Ajo thekson se pavarësisht përpjekjeve të saj për ta lejuar Fero-n ta shihte të bijën, ai ka refuzuar kushtet e vizitave të sigurta dhe ka zgjedhur, sipas saj, të krijojë drama në internet për klikime. Në fund të mesazhit të saj, modelja e njohur u drejtohet të gjitha grave që përballen me situata të ngjashme.

“E di që duket një betejë e pamundur për t’u fituar, por ju lutem thyejeni ciklin. Nëse unë e bëra, mund ta bëni edhe ju. Unë jam e çliruar nga një e kaluar e errët dhe nuk do të kthehem më kurrë pas.”

