I papunë por jetonte në hotel, shqiptari kapet duke shitur kokainë e marijuanë, tentoi të mashtronte edhe policët

Lajmifundit / 5 Shtator 2025, 17:31
I papunë por jetonte në hotel, shqiptari kapet duke shitur

Një 24-vjeçar shqiptar u arrestua nga karabinierët në Rimini të Italisë, si pjesë e një rrjeti të shpërndarjes së kokainës në qytet.

I dyshuari ishte i papunë, por jetonte në hotel dhe jeta që bënte ra në sy të efektivëve. Ata e panë afër hotelit në lëvizje të dyshimta të riun, në zonën e Miramare, kur i kërkuan e ndaluan për një kontroll rutinë.

Ai u shfaq nervoz, teka u përpoq që t’i gënjente karabinierët, por pa sukses. Në çantën e tij u gjetën disa doza kokainë me peshë 6 gramë, kurse në dhomën e hotelit ku po qëndronte, një sasi marijuane dhe gjithashtu mbi 200 euro cash, informon media italiane.

Shqiptari u dërgua në paraburgim, kurse droga dhe paratë u sekuestruan.

