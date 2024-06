Aktori i filmit 'Pirati i Karaibeve' sulmohet nga peshkaqeni teksa bënte sërf dhe ndërron jetë

Aktori i “Piratit të Karaibeve” Tamayo Perry ka vdekur ditën e sotme pasi u sulmua nga një peshkaqen teksa bënte sërf në Hawaii.

Sipas BBC, shërbimet e urgjencës në Honolulu kanë konfirmuar vdekjen e aktorit në një konferencë për shtyp.

Ekipet e shpëtimit shkuan menjëherë në plazhin Malaekahana pas marrjes së njoftimit, por aktori 49 vjeçar kishte marrë dëmtime të rënda dhe u nxor i vdekur në breg.

Tamayo Perry mbahet mend për rolin e tij në serinë e katërt të “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Ai gjithashtu ka luajtur në filmat Lost, Haëaii Five-0, Blue Crush dhe Charlie's Angels 2.

I lindur në pjesën lindore të Oahu, Perry ishte një sërfist profesionist prej më shumë se 20 vitesh.