Adrola Dushi zbulon kërkesat e të birit: Mos pi duhan dhe mos hyr në...

Modelja e njohur shqiptare, Adrola Dushi, ka ndarë së fundmi një moment personal dhe shumë të ndjerë me publikun. E ftuar në emisionin “Natën me Aulonën”, ajo ka treguar dy kërkesat që i biri i saj i ka bërë, të cilat ajo i respekton me përkushtim.

“Djali im më ka kërkuar dy gjëra: të lutem, mos pi duhan, për mua mos e bëj kurrë. Unë nuk e bëj, jo vetëm për veten, por edhe sepse ma ka kërkuar ai. Dhe e dyta, të lutem, mos hyr në Big Brother mami,” ka rrëfyer Adrola, duke shtuar se e kupton shqetësimin dhe ndjeshmërinë e të birit.

Sa i takon pjesëmarrjes në reality show, modelja u shpreh se edhe personalisht nuk e sheh si një hap të përshtatshëm për veten. “Nuk është gjë për mua. Ia kam thënë edhe djalit: nëse unë hyj aty, nuk jam më as mami jot, nuk jam më e vetëdijshme për çfarë po ndodh,” deklaroi ajo me sinqeritet.

E pyetur se si do të reagonte nëse një partner i mundshëm i saj do të bëhej pjesë e “Big Brother”, Adrola u tregua e prerë: “Jam shumë kundër, kategorikisht. Po mundohem të jem pak ‘nice’, por të them të vërtetën, jam kundër.”

Deklaratat e saj kanë ngjallur interes dhe reagime të shumta në rrjet, ku ndjekësit kanë përgëzuar qëndrimin e saj si nënë dhe model në jetën publike.