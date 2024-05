A do të marrësh pjesë në finalen e BBV? Sara shuan kureshtjen e të gjithëve

Të shtunë mbrëma do të transmetohet dita e fundit e këtij seoni të tretë të Big Brother Vip, finalja e madhe që ka rezervuar surpriza dhe emocione pa fund. Në spektakël duket se nuk do të mungojnë as ish-banorët.

Mes tyre do të jetë edhe Sara Gjordeni e cila ka qenë një prej personazheve më të komentuar të këtij sezoni. Ajo shuajti kureshtjen e ndjekësve të cilën nuk ngurruan ta pyesnin në Instagram nëse do të ishte e pranishme. Ajo ka konfirmuar që do të marrë pjesë e madje do të jetë në rresht të parë.

Ish-banorja është duke shijuar muajt më të ëmbël të shtatzënisë me artistin nga Kumanova, Bardhin. Ajo ka zbuluar në rrjete sociale se së fundmi janë zhvendosur në një apartament të ri ku po bëjnë përgatitjet e fundit për bebushin e tyre, gjininë e të cilit nuk e kanë bërë ende me dije.

Romanca e tyre nisi në shtëpinë më të famshme dhe tashmë janë gati të krijojnë familjen e tyre të madhe.