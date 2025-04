Zgjedhjet e 25 prillit, partia PS dhe PD nisin sot fushatën, ja orari

Sot nisin fushatën, partitë më të mëdha të vendit. Mësohet se PD dhe PS do e nisin këtë process pasditen e sotme.

Siç është lajmëruar më herët, nisjen e fushatës do e organizojë PD, të cilët do të pozicionohen në sheshin “Nënë Tereza” ndërsa hapja do të nis në orën 17:00.

Nga ana tjetër, PS do e hapë zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 prillit në sheshin “Skënderbej” në orën 18:00.

Në një kohë ku pandemia ka kufizuar grumbullimet e njerëzve, pritet që në këto takime të marrin pjesë edhe drejtuesit e qarqeve për partitë përkatëse duke respektuar rregullat e distancimit fizik.