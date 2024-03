Vrimat e plumbave futën më shumë dritë, Grida Duma reagon për sulmin ndaj Top Channel

Grida Duma e cila kete sezon moderon nje emision ne Top Channel ka reaguar per sulmin me arme ndaj godines se kesaj mediaje nje vit me pare.

Vrimat e plumbave futën brenda pak më shumë dritë.-shkruan Grida Duma ne postimin e saj.

Ngjarja e sulmit me arme ndaj Top Channel ka mbetur e pa zbuluar dhe pa autor.

Viktime e plumbave qe u derdhen drejt zyrave te televizionit mbeti roja i policise private qe ishte ne detyre teksa ruante ojektin.