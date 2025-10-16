Vrasja makabër e modeles italiane, policia jep detajet e ngjarjes: Pamela po i lutej në gjunjë, u gjet me 24 plagë thike
Vrasja e modeles 29-vjeçare italiane, Pamela Genini nga bashkëshorti i saj tronditi Italinë.
Policia italiane ka dhënë detajet nga ngjarja e rëndë.
Ora 21:22-Pamela ishte në telefon me F.D, një ish-të dashur të saj. Ajo është një modele dhe sipërmarrëse 29-vjeçare nga Bergamo, e cila jeton në Milano për ca kohë. Të dy kanë mbajtur kontakt.
Pamela i rrëfen atij se ndihet e vetmuar pas përfundimit të marrëdhënies së saj me Gianluca Soncin, një sipërmarrës 52-vjeçar, por ishte e lumtur që gjeti guximin ta linte.
Papritmas telefonata mbaron, por para se të mbyllej dëgjohet një zë që thotë: “Ndihmë, ndihmë, ndihmë.” Ajo nuk përgjigjet në telefon për disa minuta. Ajo shkruan vetëm disa mesazhe me tekst: “Kam frikë, ai ka një çelës të dyfishtë, ka hyrë me forcë, nuk di çfarë të bëj, telefononi policinë ju lutem”, shkruan Pamela e dëshpëruar.
Ora 21:50– Pamela e di që ata që i në telefonin e shtëpisë në Via Iglesias 33, në zonën Gorla, janë oficerët e patrullës që iu përgjigjën alarmit të ngritur nga ishi i saj, por ajo përpiqet ta mbajë Soncin të qetë. Ajo pretendon se është një dërgesë. Por nuk mjafton. Kur oficerët hyjnë në portë, e dëgjojnë atë duke bërtitur: “Po më godet me thikë, ndihmë.”
Pak çaste më vonë, menteshat e derës së katit të dytë lëshohen nga shqelmat. Përmes çarjes, oficerët shohin një trup në tokë. Është Pamela, duke vdekur, e shpuar nga 24 plagë thike. Ajo ka plagë të thella në qafë, shpinë, gjoks, krahë dhe duar. Ajo vdes disa minuta më vonë.
Përpara saj qëndron një burrë, është Soncin, i cili i afrohet hyrjes dhe e mbyll derën. Por ajo thyhet nga një goditje tjetër nga oficerët. Ai pastaj bën një hap prapa, rrëzohet në dysheme dhe mbështetet në divan. Krahët e tij janë të përgjakur dhe ka një prerje në qafë. Thika që përdori për ta sulmuar është hedhur në dysheme.
Ndërkohë, ka një gjysmë ore terrori. Një vrasje zhvillohet drejtpërdrejt, para syve të banorëve të tjerë, të cilët dëshmojnë një skenë rrëqethëse nga dritaret dhe ballkonet e tyre.
21:45 PM-Përmes vrimës që shikon nga e njëjta shkallë, fqinji sheh Pamelën duke u përpjekur të arratiset nga shtëpia, por ai “e kapi për flokësh dhe e tërhoqi brenda”.
Disa minuta më vonë, një grua që jeton në ndërtesën përballë dëgjon britmat e Pamelës. Ajo shikon jashtë. Dhe dëgjon përpjekjet e saj të pasuksesshme për ta bindur të ndalet: “Nuk do ta bëj më. Të dua. Ndalo, kam familje.”
Sipër, një fqinj tjetër dëshmon vrasjen, ndërsa nxitimi i oficerëve lart shkallëve ndërpritet nga britmat e pafuqishme të fqinjëve: “Po e vret, po e vret.” Burri e sheh Pamelën në ballkon. Ajo ishte gjunjëzuar dhe Soncin e goditi me disa shuplaka në fytyrë. “Lëre të qetë. Çfarë po bën?” i bërtet ajo. Megjithatë, 52-vjeçari nuk ndalet. Pamela bërtet: “Të lutem, të lutem, të lutem.” Ai i ngul thikën në qafë dhe Pamela rrëzohet në tokë.
Në kohën e bastisjes, 29-vjeçarja ishte ende gjallë. Frymëmarrja e saj bëhej gjithnjë e më e vështirë. Përpjekjet e shpëtimit ishin të pasuksesshme. Ajo vdiq në orën 22:45. Ndërkohë, Soncin u dërgua me urgjencë në Spitalin Niguarda. Ai u stabilizua nga mjekët dhe më pas iu dorëzua policisë. Prokurores Alessia Menegazzo, e cila e mori në pyetje në spital, 52-vjeçari i tha se nuk e mbante mend. Gjithmonë i ftohtë dhe i distancuar, siç përshkruhet nga ata që e kishin hasur së fundmi në shkallë ose në rrugë.
“Ai ishte i turpshëm, një njeri me pak fjalë.” Në kontrast me këtë përshkrim një tjetër thotë: “I sjellshëm, shumë i sjellshëm”, shpesh dilte me qenin e tij Bianca.
Një biznesmen nga Biella, me banim në Cervia, me një fëmijë nga një marrëdhënie e mëparshme, emri i Soncin shfaqet në një hetim për një mashtrim nga policia financiare e Ascolit pesëmbëdhjetë vjet më parë. Ai ishte arrestuar me akuzën e konspiracionit kriminal. Makina luksoze të importuara nga Gjermania dhe të shitura me një çmim të volitshëm, me një “zbritje” të TVSH-së: miliona euro që nuk u paguan. Një vit e gjysmë më parë, një mik e prezantoi atë me Pamelën. Ata u zhvendosën menjëherë në shtëpinë e tij.
“Ai nuk e linte të shihte shoqet e saj apo të fliste me to”, u tha FD hetuesve, ish i dashuri Pamelës. “Ai e detyroi të përdorte substanca psikotrope.” Ishte fillimi i një makthi. Kërcënime, dhunë. Të cilat ajo nuk do i raportoi kurrë.
FD rikthehet në historitë që i ka treguar me kalimin e kohës. Vera 2024: udhëtim në Elba. Ai e godet me shqelma dhe grushte gjatë një grindjeje dhe “përpiqet ta hedhë nga ballkoni”. Shtator 2024: një tjetër sulm, këtë herë gjatë një udhëtimi në Venecia. Prillin e kaluar, ajo dëshiron t’i japë fund lidhjes. Ajo largohet nga Cervia.
“Nëse më lë, do të të vras ty dhe do të vras nënën tënde”, e kërcënon ai. Pamela e frikësuar i shfryhet ish-it të saj: “Nuk mund ta lë ose ai do të më vrasë.”
Ata janë vazhdimisht në grindje. Më 9 maj, policia ndërhyn në shtëpinë e tyre në Milano për shkak të një grindjeje. Incidentet përshkallëzohen dhe në gusht ai i drejton një armë në bark.
Të shtunën e kaluar, gjatë një udhëtimi në Padova, ai kërcënon se do të vrasë qenin e saj dhe e qëllon me shuplakë. Pas asaj dite, ajo e nxjerr nga shtëpia. Por pak kohë më parë, ai dyshohet se ka bërë një kopje të çelësave, janë ato që përdori të martën.
“Shfaqet një pamje e trishtueshme, një marrëdhënie posesive dhe e dhunshme”, shkruan prokurori Menegazzo. Magjistrati ka urdhëruar që 52-vjeçari të mbahet në paraburgim për vrasje me dashje, të rënduar nga paramendimi, përndjekja, motivet e kota dhe mizoria, duke kërkuar që Soncin të mbahet në burg.