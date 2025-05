U kap me kokainë, lirohet nga qelia kandidati për deputet

Ergys Isufi është liruar nga ambientet e Policisë Sarandës rreth orës 22:00 të mbrëmjes së 7 majit. Policia nuk ka dalë me deklaratë zyrtare për ndalimin e tij dhe nuk ka asnjë informacion nëse ndaj tij është ngritur ndonjë akuzë ose jo.

Kandidatit i “Nisma Shqipëria Bëhet” iu gjet një dozë kokainë me vete. Ai u ndalua nga policia teksa udhëtonte së bashku me një person tjetër të mitur nga Saranda drejt Borshit aty ku edhe do të kishte një miting elektoral dhe më tej do të nisej në Tiranë për të marrë pjesë në takimin përmbyllës të fushatës që do të mbajë Nisma Shqipëria Bëhet.

Gjatë kontrollit, Isufi fillimisht ka tentuar të largohet por është ndaluar dhe neutralizuar nga uniformat blu.

Vetë shtabi elektoral e cilësoi inskenim për të dëmtuar këtë forcë politike në kushtet kur sipas tyre, sondazhet e nxjerrin “forcë të parë në qytet”.