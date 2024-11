Turi i Diasporës/ Zbulohet data e takimit të Ramës me shqiptarët në Londër

Pas takimit me shqiptarët në Nju Jork, Kryeministri Edi Rama do të vijojë turin e diasporës në shtete të tjera.

Ajo që dihej tashmë është rikthim i tij në Greqi, por kësaj radhe në Selanik për t’u takuar me emigrantët shqiptarë për herë të dytë më datë 3 Nëntor.





Ndërsa, në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, u caktua edhe data e takimit me shqiptarët në Britani të Madhe. Kështu, takimi i Ramës me shqiptarët në Londër do të zhvillohet më datë 24 Nëntor.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Takimi i Kryeministrit Edi Rama me shqiptarët në Londër, i planifikuar për në datën 2 Qershor, u shty për shkak të zgjedhjeve parlamentare që u zhvilluan në atë periudhë në Mbretërinë e Bashkuar.

Të shtunën që sapo kaloi, më 26 Tetor, Kryeministri Edi Rama zhvilloi takimin me shqiptarët në Nju Jork të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përpara kësaj, Rama ishte takuar me shqiptarët e Italisë dhe shqiptarët e Greqisë.