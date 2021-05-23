Tre kandidatë përjashtohen nga gara për kreun e PD-së
Lajmifundit / 23 Maj 2021, 19:11
Politikë
Kryesia e Partisë Demokratike vendosi në mbledhjen e kësaj të diele në mënyrë unanime të përjashtojë nga gara për kreun e PD-së tre kandidatë.
Bëhet fjalë për emrat e Admir Mulajt, Edmond Vrapit dhe Mirjan Jashanllarit, nën argumentin se ata nuk janë anëtarë partie.
Emrat e mësipërm nuk janë regjistruar në regjistrin e simpatizantëve të partisë dhe nuk kanë profil politik, raporton Vizion Plus.
Në Kryesinë e PD-së po diskutohet për gjashtë kandidatët e tjerë.