“Ti me Fatos Nanon mbushët xhepat në 2004 me Bankers”, Malaj përplaset me Murrizin: Të promovoi Tritan Shehu, tani e përçmon

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 07:44
Politikë

“Ti me Fatos Nanon mbushët xhepat në 2004 me Bankers”,

Ka vijuar përplasja mes Myslym Murrizit dhe ish-ministrit të Financave të PS-së, Arben Malaj në rrjetet sociale ku të dy kanë akuzuar njeri tjetrin për kohën kur kanë qenë në pushtet.

Malaj thotë se Murrizi u promovua në Tatime në kohën e qeverisjes së parë të PD-së, nga Tritan Shehu, të cilin tani e përçmon, ndërsa vetë Murrizi përgjigjet duke e akuzuar Malajn se ka mbushur xhepat me Fatos Nanon në vitin 2004 me privatizimet e sektorëve të rëndësishëm, vetëm një vit pasi do të dilnin në opozitë.

Murrizi: Nuk kam qenë deputet ne 2005 unë o Ben Malaj se po te kisha qenë do kisha folur për Bankersin qe ti me qeverinë Nano ja dhate kanadezit ne 2004 para se te iknit nga pushteti siç i dhatë turqeve, Telekomin, Kurumin, dhe mbushet xhepat.

Pastaj pas 1997-2001 jam bere deputet ne vitin 2017-2021 o Ben Malaj dhe kam ardhe ne Komision te Ekonomisë ne 2019 kur te shkarkuan ty nga anëtar i Këshillit Mbikqyres i Bankës se Shqipërisë për te mbrojtur se po te luftonte Rama dhe partia tende.

Malaj: Murrizi, Ti më kërcënove me bandat e Fierit kur të shkarkova në vitin 1997, si Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Tatimeve me një arsimim bazë veterinar. Te kishte promovuar Tritan Shehu, qe ti tani e percmon perdite.

Të vërtetën e kërcënimeve të tua banale, e njeh më mirë se kushdo ish-Drejtori I Përgjithshëm i Tatimeve dhe një nga ekspertët më të respektuar të taksave tatimeve në Shqipëri Florian Mima, i cili gjate qeverise se Pajtimit Kombëtare vazhdoi disa kohe Drejtor i Pergjithshem i Tatimeve.

